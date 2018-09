Ronn Moss a Venezia 75: sul red carpet per la prima volta

Martedì 4 Settembre 2018, 14:08

L’attore e cantante Ronn Moss sfilerà per la prima volta in carriera sul red carpet della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia. Il mitico “Ridge” della soap opera dei record “Beautiful” sarà ospite venerdì 7 settembre, sulla Terrazza Biennale al Lido di Venezia, ospite del Gran Galà Cinema & Industria organizzato da Bros Group Italia. Durante l'evento, che ha l'obiettivo di dare risalto alle industrie italiane che sostengono le produzioni, l’artista statunitense svelerà i suoi prossimi progetti tra musica e video.Una serata di gala, che si preannuncia tra le più esclusive in laguna, alla quale prenderanno parte altri personaggi dello spettacolo come Alex Belli, Mila Suarez, Andrea Montovoli, Yoon C. Joyce, Luis Nero, Francesca Brambilla, Paola Di Benedetto, Piero Cardano, Adelmo Togliani, Mayra Pietracola, e tanti altri.La cena, rigorosamente su invito, verrà affidata allo chef stellato Tino Vettorello, tra i più amati dalle star americane presenti alla mostra. «Vogliamo dare importanza a produzioni e realtà industriali italiane che sostengono il cinema – dichiara Tiziano Cavaliere, Direttore Artistico Bros Group Italia - con una serata degna per i nostri graditi ospiti. Venezia è una città stupenda, come la terrazza che ospiterà questo evento».PROGRAMMA DELL’EVENTO:Ore 18.00 Arrivo degli ospiti alla Terrazza BiennaleOre 18.30 Red Carpet Delegazione Artisti e Partners Bros Group ItaliaOre 19.00 Photo-call e Area Media per interviste presso Terrazza BiennaleOre 20.30 Inizio Cena di GalaOre 23.30 After Party & DjSet in Terrazza Biennale