Ronn Moss con Lino Banfi, la strana coppia al cinema: «​Surprise Trip – Viaggio a sorpresa»

Dopo aver mostrato le prime immagini del suo “Surprise Trip – Viaggio a sorpresa” durante la Mostra del Cinema Venezia, la star americana Ronn Moss è rimasta in Italia per proseguire nella promozione del suo film, diretto da Roberto Baeli, con Lino Banfi, insieme a Mayra Pietrocola, Paolo Sassanelli, Marit Nissen, Mirko Bruno e Totò Onni.

APPROFONDIMENTI L'ESTATE DEI VIP Lecce, sorpresa in spiaggia: spunta Ridge di Beautiful, bagnanti... BEAUTIFUL Silvia Toffanin, la dichiarazione d'amore di Ronn Moss a Kelly... LA STAR Ronn Moss a Sanremo: show case per il suo tour mondiale

Tra le sue prime apparizioni televisive quella su Canale 5, ospite di Ilary Blasi a “Star in the Star”. L’ex Ridge di “Beautiful” ha accettato di divertirsi con la musica nascondendosi dietro la maschera di Paul McCartney, uno dei suoi idoli dell’adolescenza, interpretando “Hey Jude” e “Let it be”.



Il film, prodotto da Tiziano Cavaliere per Bros Group Italia e DevRonn Enterprises, in coproduzione con Domenico Barbano, Mirella Rocca, Giovanna Arnoldi, Roberto D’Introno, Nicola Palermo, Emanuele Di Palma della Bcc di San Marzano, uscirà in autunno.

Un rapporto speciale, quello tra l’attore e l'Italia, sbocciato nell’amore verso la Puglia, terra dove ha ambientato il suo lungometraggio, che lo vede protagonista nei panni di un broker newyorkese che compra una masseria in Italia per dare un cambio alla monotonia della sua vita, ovviamente, però, niente sarà così semplice.