Quattro ragazzi belli e fragili, figli reietti di gente che conta, si ritrovano in un costoso centro di recupero per guarire dai loro vizi costosi. Atmosfere felpate, discrezione garantita, e la violenza che cova sotto la cenere.

Una violenza che fa rima con potere. Quei ragazzi, con il loro entourage di notabili, parenti dispotici, primari, cardinali e faccendieri, sono i protagonisti di «Rossosperanza», il film di Annarita Zambrano da oggi nelle sale dopo la partecipazione al festival di Locarno, prodotto dalla Mad di Luciano Stella e Carolina Terzi con Rai Cinema e Minerva Pictures. «Rappresentano la mia rivincita» dice la regista, «avatar semi-reali della rabbia di allora e della coscienza di adesso».

Appassionata del cinema di Visconti, Petri, Antonioni, Pietrangeli e Bellocchio sopra tutti, Zambrano vive a Parigi con il compagno e la figlia piccolina, ma rivendica orgogliosamente le proprie origini campane. «Rossosperanza» è il suo secondo lungometraggio. Nel cast, con i giovani protagonisti Margherita Morellini, Leonardo Giuliani, Ludovica Rubino e il napoletano Luca Varone, anche Rolando Ravello e Andrea Sartoretti. E nelle scene chiave spunta una tigre, magnifica e affamata.

Perché ha scelto di ambientare la storia in un anno preciso, il 1990? Che cosa rappresenta per lei?

«Il 1990 è un anno di svolta, una cerniera tra la fine di un'epoca e l'inizio di un'altra: dodici mesi prima c'era stata la caduta del Muro di Berlino, dopo arriverà Mani Pulite. Il vento della libertà e la caduta degli dei: un momento sospeso, di cui mi sembrava interessante parlare. Significativo anche dal punto di vista della musica, con l'elettronica che soppianta il rock e il pop. Non a caso il film si apre con "Lullaby" dei Cure».

Un'epoca complessa che ha voluto affrontare con i toni della commedia nera.

«Diciamo che il film è un incubo con un po' di humour. Tutto è vero e tutto è finto. Ma attenzione: parla di una storia vera, dentro ci sono le persone che frequentavo. Trasfigurate, ma ci sono. Sono stata un'attenta osservatrice del mondo che racconto, anche il centro di recupero per ragazzi ricchi e problematici esisteva, anzi ce n'erano tanti. Le famiglie bene ci mandavano i figli perché si disintossicassero dagli eccessi della ricchezza e diventassero "normali" come loro».

Tuttavia guarda a quei ragazzi con tenerezza.

«Sì, non mi piace che li si definisca "mostruosi" e quindi diversi. La mostruosità è dentro ciascuno di noi, se non impariamo a riconoscerla non saremo mai in grado di raccontarla. Io non giudico, so che in tutti i personaggi del film, anche nei peggiori, c'è una parte di me. E tutti gli attori sono vicini a questa storia anche nella vita vera».

Come li ha scelti?

«Ho visto qualcosa nei loro occhi. Non m'importa della bellezza, di belle facce è pieno il mondo, voglio vedere quello che hanno dentro».

Come le sembrano i ragazzi di oggi?

«Più liberi, ed è merito dei social. Io ho sofferto la mancanza di condivisione, loro hanno a disposizione un mezzo potente. Che però li ha anche schiavizzati. In ogni caso, non direi mai che stavamo meglio prima, mi sentirei vecchia di colpo».

Da anni vive a Parigi.

«Ma sono molto legata all'Italia. Padre salernitano, mamma di Sperlonga, mi sento in tutto e per tutto del Sud. L'umanità e il calore italiani mi mancano e torno appena posso, tengo moltissimo alla mia terra».

Cosa le piace della Francia?

«L'idea che comunque ce la puoi fare, anche se non sei raccomandato. Sono partita che ero molto giovane e il cinema ho cominciato a farlo lì. Ho mandato un corto, mi hanno dato fiducia. In Italia non avrei saputo a chi rivolgermi».

Come si è avvicinata al cinema?

«A Roma non mi trovavo bene, era faticoso farsi degli amici. Il cinema mi ha aiutato a vivere meglio la mia solitudine, gli devo molto».

Cosa?

«Mi ha aperto altre realtà e mi ha fatto conoscere il mondo. Grazie al cinema mi sono sentita più preparata e pronta, ancora oggi sono una spettatrice onnivora, vedo tutto, dai film di nicchia a "Barbie"».