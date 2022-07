Russia, anche la Marvel in «guerra»: le novità sulla serie Secret Invansion

Le riprese della serie «Secret Invansion» targata Marvel sono concluse ma secondo lo scopper Daniel Ritchman molte scene potrebbero essere rigirate. Una probabile scelta dovuta al cambio di location dopo che la Russia è entrata in conflitto con l’Ucraina.

Anche le produzioni cinematografiche devono fare i conti con la guerra.

L’Mcu (Marvel Cinematic Universe, ndr.) ha dovuto fare un passo indietro rispetto allo scorso aprile, mese in cui il media franchise americano aveva annunciato la fine delle riprese della serie Secret Invansion.

Nonostante i dettagli sulla trama del nuovo prodotto targato Disney+ siano ancora segreti, l’esperto di spettacolo Daniel Richtman ha condiviso sul suo Patreon la notizia che per Secret Invasion occorreranno quattro mesi di riprese aggiuntive e che partiranno dalla metà di luglio.

Anche Samuel L. Jackson - uno dei protagonisti della serie - ha confermato che «su Secret Invasion c’è ancora del lavoro da fare».

Quattro mesi di ulteriore produzione non sono pochi considerando che insieme basterebbero per girare un intero show. La domanda sorge spontanea: perché serve tutto questo tempo alla produzione Mcu?

Le possibili motivazioni sono diverse.

Secondo Richtman le riprese di Secret Invansion potrebbero essere collegate ai tempi e alla logistica di produzione di «The Marvels» – sequel di Captain Marvel - in quanto i personaggi di Nick Fury (Samuel L. Jackson) e Captain Marvel (Brie Larson) dovrebbero apparire in entrambi i prodotti.

C'è anche la possibilità che la Marvel abbia dovuto far durare i reshoot (ripetere le riprese, ndr.) di Secret Invasion così a lungo per tenere conto degli impegni dei vari attori. Emilia Clarke sarà protagonista di uno spettacolo teatrale nel West End per 11 settimane a partire dal 29 giugno e potrebbe non essere disponibile per le riprese. Nel frattempo, le riprese di Barbie della Warner Bros. sono in corso, quindi Kingsley Ben-Adir potrebbe essere impegnato nelle riprese di quel progetto. Pertanto, i Marvel Studios potrebbero aver optato per tempi di riprese così lunghi solo per motivi logistici.

Un’altra indiscrezione trapelata da fonti interne dell’Mcu – riportata dal sito The Direct - sui tempi di reshooting riguarda la guerra in corso tra Russia e Ucraina. La Russia sembra essere un'ambientazione importante per Secret Invasion, ma se è vero che alcune scene sono state girate all'estero - nella foto di sotto il set è a Halifax Piece Hall in West Yorkshire, Inghilterra - è altrettanto vero che altre dovrebbero essere girate nel Paese di Vladimir Putin. A causa del conflitto, è più probabile che la location principale dello show venga spostata in un altro Paese. Di conseguenza, sarebbe necessario un lungo periodo di tempo per rigirare una buona parte delle scene.

Inoltre, nella serie avranno un ruolo principale gli Skrull, alieni mutaforma capaci di prendere l’aspetto di chiunque.

Le identità segrete ricordano le spie - presenti nella nuova serie tv - del periodo della Guerra fredda che vide contrapposti gli U.S.A. e la Russia: è forse questo il motivo dell'ambientazione e dei chiami alla Russia tanto cari alla produzione?



Gli esperti del settore cinecomic parlano di un probabile uscita di Secret Invansion su Disney+ nel 2023 mentre sui social gli utenti continuano a interrogarsi sui rumor in attesa di una delle serie più importanti della nuova fase del Mcu.