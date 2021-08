Cinema, addio a Saginaw Grant, l'attore di "The lone ranger" e "Indian"

È morto mercoledì 28 luglio in un casa di riposo di Hollywood, in California Saginaw Grant, l'attore nativo americano noto per le sue interpretazioni nei film «The Lone Ranger» e «Indian - La grande sfida»,, all'età di 85 anni, per cause naturali. L'attore era nato il 20 luglio 1936 a Pawnee, in Oklahoma, ed aveva recitato in quasi 60 titoli tra cinema e televisione a partire dalla fine degli anni '80.

Il primo film in cui apparve fu il dramma d'azione «Patto di guerra» (1988) di Franc Roddam con Billy Wirth e Kevin Dillon. Grant era conosciuto al cinema per i suoi ruoli in «Indian - La grande sfida» (2005) di Roger Donaldson con Anthony Hopkins e «The Lone Ranger» (2013) di Gore Verbinski con Johnny Depp. In tv ha recitato nelle serie «Harts of the West» (1993-1994), «Le avventure del giovane Indiana Jones» (1993) in cui interpretava Grey Cloud al fianco di Harrison Ford, e «Breaking Bad - Reazioni collaterali» (2013). Oltre a ritrarre personaggi nativi americani sullo schermo, Grant ha trascorso molto tempo nelle comunità di nativi americani durante la sua carriera.

