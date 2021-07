Da Gomorra a “Rosanero”, Castellammare set per il nuovo film con Salvatore Esposito

Si terranno a Castellammare le riprese del nuovo film “Rosanero” per la regia di Andrea Porporati con Salvatore Esposito (che ha lasciato Gomorra). Una produzione 11 Marzo Film di Matteo Levi e Vision Distribution. Il set sarà allestito, (con il supporto logistico e istituzionale della Film Commission Regione Campania), nell’antico borgo e sul lungomare della cittadina nel corso del mese di luglio. Un set dove il mare e il sole faranno da cornice alle vicende narrate. Nel cast tecnico insieme al regista, lo scenografo Valerio Girasole. Importante la collaborazione della cittadinanza, che potrà partecipare prenotandosi ai casting per la ricerca di comparse e figurazioni speciali. Come sottolinea anche entusiasta l'assessore Noemi Verdoliva che ha lavorato perché il centro antico divenisse set cinematografico insieme al sindaco Gaetano Cimmino. «Una bella opportunità per la nostra splendida città, che finalmente negli ultimi tempi inizia a mettere in mostra la sua bellezza e il suo fascino in giro per l'Italia». In attesa dell'avvio delle riprese, la produzione è in cerca di comparse e potrà disporre di Cappella Sant'Anna per i provini.

