Salvatores: «Il mio nuovo film è una storia di confine con Santamaria, Golino, Abatantuono»

“Se ti abbraccio non avere paura” «non è un film sull’autismo. È un film su come sia possibile capire e amare anche chi è molto diverso da noi». Così Gabriele Salvatores, che questo pomeriggio a Trieste ha presentato il suo nuovo film in corso di realizzazione, ambientato tra il capoluogo giuliano, la Slovenia e la Croazia, i cui protagonisti sono Claudio Santamaria, Valeria Golino, Diego Abantantuono e Giulio Pranno. Scritta da Umberto Contarello e Sara Mosetti, la pellicola - è prodotta da Indiana Production e EDI, con Rai cinema e in collaborazione con Friuli Venezia Giulia Film Commission - è liberamente ispirata all’omonimo romanzo di Fulvio Ervas e racconta l’avventura di un padre, Willy (Claudio Santamaria), e di suo figlio affetto da autismo, Vincent (Giulio Pranno), e il loro rapporto «tenero, divertente, problematico e fuori dagli schemi». L’autismo, spiega Salvatores che torna nuovamente a Trieste dopo “Il ragazzo invisibile - Seconda generazione”, «non è la cosa centrale» di questo film. «Non voglio dire molto della trama, se non che si tratta di un road movie che pensavamo inizialmente di girare tra Usa e Messico», perché avevamo bisogno di un confine da attraversare».Nel cast, racconta, ci sono delle vecchie conoscenze: «Sono molto contento di tornare a fare un film con degli attori che amo come Diego Abatantuono e Valeria Golino» ha detto il regista «con cui ho già avuto avventure in viaggio, anche in Messico, dove fra l’altro era coinvolto anche Mauro Pagani - assoldato per questo nuovo progetto) perché abbiamo fatto Puerto Escondido». «Insomma - scherza - abbiamo rimesso insieme la band». Fra i protagonisti presenti insieme a Salvatores alla conferenza stampa a Trieste, c’erano anche Claudio Santamaria, alla prima esperienza con il regista e un vivace Giulio Pranno. Rispetto al romanzo originale è stata cambiata l’ambientazione. «Inizialmente - precisa Salvatores - pensavamo di girare fra gli Usa e il Messico, perché c’è bisogno di un confine che viene superato dai protagonisti del film, ma sono entrato in crisi con questa idea». Il progetto «trae origine da un libro italiano, con sceneggiatori italiani e un regista italiano, perché dovremmo regalargli l’ennesima storia e farla là? L’unico film che mi viene in mente ambientato negli Stati Uniti che poteva assomigliargli lo ha già fatto Wim Wenders, si chiama Paris Texas». Le riprese che si concluderanno il 1 ottobre si sposteranno ora sull’isola croata di Pag e il film uscirà nelle sale nel 2019 e sarà distribuito da 01 Distribution.