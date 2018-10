Sandokan a Caggiano per cercare nuove location per un film: la visita di Kabir Bedi in Campania

Venerdì 5 Ottobre 2018, 12:43

Kabir Bedi a Caggiano per cercare nuove location per un film da girare con Bollywood. Pronti ad accoglierlo il sindaco di Caggiano, Giovanni Caggiano e il consigliere alla Cultura e Spettacolo, Francesco Casalaspro. Il mitico Sandokan. nei prossimi giorni sarà a Caggiano, accompagnato da una delegazione di produttori, attrici, attori e registi dell'industria cinematografica di Bollywood, nonché da dirigenti di vari settori dell’imprenditoria Indiana.Per Kabir Bedi e il suo staff, Caggiano è l’unica tappa campana all’interno di un tour che li porterà nella vicina Basilicata a Maratea, Pietrapertosa e Matera. Lo scopo della rappresentanza della casa cinematografica è la ricerca di nuove location da utilizzare per le riprese di films e per gli imprenditori, la possibilità di rapporti commerciali con questi territori.«L'amministrazione comunale è ben lieta di ospitare Kabir Bedi e il resto della rappresentanza Indiana facendo visitare ed ammirare i numerosi luoghi suggestivi del territorio di Caggiano, offrendo la massima disponibilità per un eventuale gradita collaborazione».