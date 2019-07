Sabato 27 Luglio 2019, 22:40

Sandokan, al secolo Kabir Bedi, è un cittadino di Caggiano. Questa sera si è tenuta la cerimonia di consegna di cittadinanza onoraria per l'attore indiano. Da anni il paese di Caggiano ha un legame con la comunità indiana e anche l'ambasciatore indiano è stato ospite in paese. L'anno scorso Kabir Bedi è stato a Caggiano con imprenditori indiani per ipotizzare un set cinematografico tra Tanagro e Vallo di Diano e il legame si è rinsaldato tanto che il sindaco Modesto Lamattina ha deciso con la sua amministrazione di dare la cittadinanza onoraria. E questa sera la sentita cerimonia anche alla presenza della comunità indiana del paese.