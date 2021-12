Saponangelo premiata a Capri, Hollywood: «È stata la mano di Sorrentino»

Occhi vispi, capelli bruni e sorriso materno, Teresa Saponangelo, classe '73, di origine pugliese ma di adozione napoletana, riceve stasera il premio di «Capri, Hollywood» come attrice dell'anno per il ruolo di Maria Schisa, la madre del protagonista Fabietto (nei panni Filippo Scotti) in «È stata la mano di Dio» di Paolo Sorrentino, durante la ventiseiesima edizione della kermesse fondata da Pascal Vicedomini con Lina Wertmuller e Gillo...

