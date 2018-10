C'era una volta Scianel: Cristina Donadio trasformata nel nuovo film di Fabio Massa

Sabato 27 Ottobre 2018, 18:40

Scianel da Gomorra a “Mai per sempre”, il nuovo film dell'attore e regista stabiese Fabio Massa. Nel cast accanto a Cristina Donadio, Gianni Parisi e Gianni Ferreri Massimiliano Rossi, Yulia Mayarchuk, Benedetta Valanzano, Emiliano De Martino, Lucia Batassa, Tony Campanozzi e Massimo Bonetti e lo stesso Massa che torna dietro la macchina dopo aver raccolto consensi in tutto il mondo per il suo “Aeffetto domino”, lungometraggio uscito lo scorso marzo ed ancora in distribuzione internazionale (dopo l’Australia, Francia, Spagna, Canada, California, India, Romania, da fine ottobre arriva in Germania, a Novembre in Armenia). Questa volta il regist apropone un film dalla scrittura intensa, scritta a quattro mani dallo stesso Massa e Demetrio Salvi. Le riprese, appena iniziate, coinvolgeranno il comune di San Nicola Baronia e il comune di Presicce e dureranno quattro settimane. A firmare la fotografia sarà Rocco Marra, i costumi sono affidati a Gina Oliva,l’organizzazione generale a Rocco Buongiorno, la scenografia a Gianluigi Marrazzo ed il casting è curato da Andrea Axel Nobile.«Sono molto emozionato - dichiara il regista - Dopo “Aeffetto domino” mi è nata l’esigenza, di raccontare una storia cruda, molto vicina ai problemi dei giovani di oggi, alla ricerca di un proprio futuro, che, a volte, non si presenta come noi realmente desideriamo, e allora combattiamo senza tregua, senza fine. Anche questa volta ho la possibilità di lavorare con un cast importante, e inoltre insieme al casting director, abbiamo deciso di dare opportunità a giovani talenti in cerca di chance. Oltre al cast artistico, punto molto su ogni professionalità tecnica: la presenza di un grande direttore della fotografia, che mi affiancherà in questa avventura come Rocco Marra, il montatore Davide Franco e le musiche di Salvio Vassallo: tutto promette bene».Il film è prodotto, dallo stesso Massa con la sua Goccia Film con la partecipazione di Eduardo Angeloni per Antracine Film Industry, Matthew Stegemiller per Nicheco Holding, Salvatore Centomani per la Centodue service, Antonio Campanozzi per Vertigo Film, Giuseppe de Felice per Giustemply. “Mai per sempre” è la rappresentazione di ogni sfaccettatura che la vita offre: la continua lotta, atavica, tra il bene ed il male, il loro sfiorarsi, rincorrersi, a volte convivere. È la storia di Luca, un ragazzo che preferisce spezzarsi la schiena in un’officina meccanica che gestisce a Presicce, in Puglia, pur di sciogliere il legame con persone che non condividono la sua stessa morale in Campania. In questo contesto decide di dare una seconda possibilità al suo amico fraterno, Antonio, detto «Sei meno meno», regalandogli l’occasione di riscattare la propria vita e di lavorare con lui una volta uscito dal carcere. Oltre alla madre, Silvana, che ama profondamente, altro tassello importante con Napoli è rappresentato da Don Michele, un prete, al quale è molto legato, già amico e confessore della madre. Luca è fidanzato con Maria, una donna ucraina di qualche anno più grande. I due stanno progettando l’idea di avere un bambino. Intanto anche “Sei meno meno” trova la strada affettiva: incontra Sara, un’infermiera, e il loro rapporto cresce sempre di più. Eppure, la felicità sembra essere un progetto a termine. Il male compare, si insinua e distrugge.