Sean Connery morto a 90 anni: l'attore scozzese fu leggendario James Bond. I produttori: «Sconvolti»

Addio a Sean Connery: l'attore scozzese aveva 90 anni. L'attore era meglio conosciuto per la sua interpretazione di James Bond, essendo il primo a portare il ruolo sul grande schermo e apparendo in sette dei thriller di spionaggio. La sua carriera di attore ha attraversato decenni e i suoi numerosi premi includevano un Oscar, due premi Bafta e tre Golden Globe. Tra gli altri film di Sir Sean, Indiana Jones e The Rock.

Sir Sean Connery has died at the age of 90. He was the first actor to play James Bond on the big screen in Dr. No in 1962, From Russia With Love, Goldfinger, Thunderball, You Only Live Twice and Diamonds Are Forever followed. pic.twitter.com/VaFPHCM5Ou — James Bond (@007) October 31, 2020

Sean Connery è morto nel sonno dopo aver combattuto una lunga malattia mentre si trovava alle Bahamas, riferisce Variety News che cita la famiglia. L'attore è stato sposato all'attrice Diane Cilento dal 1962-1973. La coppia ha divorziato nel 1973 e Cilento morì nel 2011. Connery lascia la seconda moglie, la pittrice Micheline Roquebrune, con la quale era sposato dal 1975; il figlio Jason, pure attore, figlio della prima moglie, e un nipote, figlio di Jason.

L'attore «aveva molti familiari accanto a sé alle Bahamas quando è morto, durante la notte», ha detto il figlio Jason, spiegando che è stato un duro colpo anche «se mio padre non stava bene da tempo». È «un giorno triste per tutti coloro che conoscevano e amavano mio padre e una triste perdita per tutte le persone in tutto il mondo che hanno apprezzato le sue meravigliose capacità di attore».

I produttori di Bond, Michael G. Wilson e Barbara Broccoli, scrivono: «Siamo sconvolti. Sean era e sarà sempre ricordato come l'originale James Bond il cui ingresso indelebile nella storia del cinema iniziò quando annunciò quelle parole indimenticabili. "Il nome è Bond ... James Bond" ha rivoluzionato il mondo con la sua interpretazione cruda e spiritosa dell'agente segreto sexy e carismatico. Senza dubbio è in gran parte responsabile del successo della serie di film e gli saremo per sempre grati».

Obituary: Sir Sean Connery, the award-winning actor who will be forever identified with 007 https://t.co/rzvL70uenx — BBC Breaking News (@BBCBreaking) October 31, 2020

Connery nella sua carriera ha vinto un Oscar nel 1988 per Gli Intoccabilì, due premi Bafta e tre Golden Globe. Memorabile anche "Caccia a ottobre rosso". È stato nominato cavaliere dalla regina Elisabetta II all'Holyrood Palace nel 2000. Ad agosto scorso ha festeggiato il suo novantesimo compleanno.

«La Scozia è in lutto». Lo scrive la premier scozzese, Nicola Sturgeon, su Twitter. «Mi si è spezzato il cuore dopo aver saputo della morte di Sir Sean Connery. Il nostro Paese piange uno dei suoi figli più amati», continua. «Sean è nato in una famiglia operaia di Edimburgo e grazie al talento e al duro lavoro è diventato un'icona del cinema internazionale e uno degli attori più affermati al mondo».

1/ I was heartbroken to learn this morning of the passing of Sir Sean Connery. Our nation today mourns one of her best loved sons.

https://t.co/76UGDptARp — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) October 31, 2020

