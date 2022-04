Sean Penn: «Voglio tornare in Ucraina per combattere contro la Russia»

Sean Penn sta pensando di tornare in Ucraina per combattere contro la Russia. Lo ha rivelato in una recente intervista lo stesso attore, 61enne, che a febbraio ha lasciato l'Ucraina, dove stava girando un documentario sull'invasione russa del paese, vista l’escalation del conflitto. «La mia intenzione è di tornare in Ucraina. Ma non sono un idiota, non sono sicuro di cosa posso offrire» ha detto Penn a Hollywood Authentic.

Parlando della sua permanenza nel paese all'inizio di quest'anno, riporta l'Independent, Penn ha spiegato: «Per rimanere in Ucraina più a lungo avrei dovuto avere un fucile in mano. Perché se sei stato lì non puoi non aver pensato di combattere. Ma poi ti domandi: in che secolo siamo? Ero alla stazione di servizio di Brentwood l'altro giorno e ora sto pensando di andare a combattere contro la Russia? Che cazzo sta succedendo?» si interroga l'attore che si è speso fin da subito per sostenere l'Ucraina esortando inoltre gli Stati Uniti a fare tutto il possibile per fermare Putin.

L'organizzazione no-profit Core (Community Organised Relief Effort) fondata da Penn nel 2010, sta attualmente aiutando i rifugiati ucraini in Polonia. Inoltre l'attore sta continuando a girare il documentario «ma sul valore che potrà avere farò una valutazione all'ultimo minuto. Non abbiamo alcuna prova tangibile che i documentari cambino davvero qualcosa. Sappiamo solo che possono dare speranza» ha concluso Penn.