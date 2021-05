"Security", il nuovo thriller con Marco D'Amore

E' Marco D'Amore il protagonista di "Security" il nuovo film Sky Original diretto da Peter Chelsom (regista di successi come Serendipity, Shall We Dance?, Hannah Montana) e ispirato all'omonimo romanzo di Stephen Amidon (pubblicato in Italia da Mondadori), autore de Il capitale umano. In uscita il 7 giugno in prima assoluta su Sky e NOW, il thriller, sceneggiato dallo stesso regista insieme a Tinker Lindsay, Silvio Muccino, Michele Pellegrini e Amina Grenci, da un soggetto di Peter Chelsom, Umberto Contarello e Sara Mosetti, vede nel cast anche Maya Sansa, Silvio Muccino, Valeria Bilello, Ludovica Martino, Giulio Pranno, Tommaso Ragno, Beatrice Grannò, Antonio Zavatteri e la partecipazione di Fabrizio Bentivoglio.

La storia è ambientata a Forte dei Marmi in Toscana. In estate la cittadina è un piccolo angolo di paradiso per i suoi cittadini benestanti. In inverno le giornate si accorciano, le notti si allungano e le ville diventano piccole fortezze custodite da sofisticati circuiti di telecamere di sicurezza. Questa è una storia invernale, una storia che sconvolge le vite dei propri personaggi e li cambia per sempre. Il regista si è avvalso anche della collaborazione del direttore della fotografia Mauro Fiore, vincitore del Premio Oscar nel 2010 per Avatar. Il film è una produzione Indiana Production e Vision Distribution. Ne sono produttori Marco Cohen, Benedetto Habib, Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli.