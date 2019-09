Le anteprime del Mattino: 30 biglietti in omaggio per «Selfie di famiglia»

Domenica 15 Settembre 2019, 20:00

Passata l'estate, riprendono le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Mercoledì 18 settembre portiamo i nostri lettori più fortunati a vedere, alle 20.30 al cinema America di Napoli, “Selfie di famiglia”, commedia francese di Lisa Azuelos, la regista di “Lol – Il tempo dell’amore”, con Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Kyan Khojandi.La trama? Héloïse è una “super-mamma” single: ha tre figli, un ristorante da mandare avanti e all’occasione, perchè no, anche qualche amante. Ma la diciottenne Jade, la più giovane di casa, presto lascerà il nido per continuare i suoi studi in Canada. Mentre la partenza di Jade si avvicina, Héloïse ripensa ai loro ricordi e si improvvisa regista filmando con il suo telefono i loro momenti insieme prima del viaggio, rendendoli unici grazie alla complicità che ha sempre saputo creare con sua figlia, “la sua piccola”.Quindici gli inviti a disposizione, ognuno per due persone, per un totale di 30 posti, a disposizione per i nostri lettori che vogliano vedere prima degli altri “Selfie di famiglia”.Registrati, prima che gli inviti vadano esauriti, cliccae scrivi una e-mail inserendo in oggetto “Selfie di famiglia” - Il Mattino - Napoli” e nel corpo dell’e-mail nome e cognome. Le e-mail mancanti di una di queste componenti non saranno prese in considerazione. Vieni al cinema con Il Mattino.