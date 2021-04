Una napoletana a Venezia: Serena Rossi è la madrina

Serena Rossi napoletana a Venezia. L'attrice, cantante e conduttrice tv aprirà la 78ma Mostra del Cinema l'1 settembre e tornerà sul palco della Sala Grande del Palazzo del Cinema al Lido di Venezia anche in occasione della cerimonia di chiusura in programma sabato 11 settembre, quando saranno annunciati i Leoni e gli altri premi ufficiali.

APPROFONDIMENTI RAI 1 Canzone Segreta, domani ultima puntata speciale con Serena Rossi su... SU RAI 1 Canzone Segreta, la sorpresa inaspettata a Serena Rossi: parte un...

Serena era stata in gara alla 75ma Mostra con “Ammore e Malavita” dei Manetti Bros, per la cui interpretazione vinse un David di Donatello, un Nastro d’Argento e un Ciak d’Oro. «A Venezia – ha detto – vorrei ritrovare quei sorrisi dimenticati. So quanto sia stato difficile sorridere in questo ultimo anno e mezzo. Ma in questo momento così delicato, tenere vivo e forte il desiderio di tornare a fare quello che sappiamo fare, e di tornare a sorridere, è tutto».