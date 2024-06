Ischia, Sergio Assisi presenta in anteprima il suo nuovo film girato completamente sull'isola verde

Girato completamente sull'isola d'Ischia e nelle sua location piuù suggestive «Il mio Regno per una Farfalla» è il nuovo film scritto e diretto da Sergio Assisi che verrà presentato in anteprima alla stampa ed alle autorità locali, questa sera alla pineta d'Ischia e che da domani sarà invece proiettato nelle sale italiane.

Il film è sul genere della commedia brillante e come si diceva è diretto e interpretato da Sergio Assisi e prodotto da Gianluca Varriale e Alessandro Riccardi per VARGO in collaborazione con Quisquilie Production e distribuito da Veikula Distribution, il film si avvale di un ricco cast, composto da Federica De Benedittis, Giuseppe Cantore, Tosca D’Aquino, Barbara Foria, Anna Tangredi, e con Gianni Ferreri e Magdalena Grochowska, con la partecipazione di Armando Pugliese e Benedetto Casillo e con la partecipazione straordinaria di Nunzia Schiano e Giobbe Covatta.



La trama del film racconta delle vicissitudini del personaggio principale, che è Sasà (Sergio Assisi) un nobile decaduto, figlio illegittimo del Barone Belladonna.

Nato e cresciuto sull’isola di Ischia, si vanta di esserne il Re e ha eletto a sua reggia la suite di uno storico albergo fondato dal padre. Con i suoi occhioni dolci e la sua faccia da schiaffi, Sasà seduce a suo modo un po’ tutti. Dal tavolino del bar in piazzetta, che ha istituito a suo ufficio, dietro “libere” donazioni, elargisce fantasiosi consigli. Donnaiolo impenitente, bugiardo incallito senza il becco di un quattrino, Sasà è un maestro di improvvisazione, ma dotato di una simpatia irresistibile e di una dialettica shakesperiana tale da riuscire sempre a volgere le situazioni in proprio favore… Tanti, e ciascuno con le proprie caratteristiche, i personaggi che ruotano attorno a lui: un amico fedele e compagno di avventure che noleggia il suo gozzo per i turisti, uno strampalato avvocato, una fidanzata che, sostenuta da una madre risoluta, vuole assolutamente sposarlo, una direttrice d’albergo che proprio non lo sopporta, un parroco non convenzionale, una zia che vuole privarlo di tutto… E l’amore vero, che arriva all’improvviso a destabilizzare il suo regno.

Le riprese hanno il patrocinio dei Comuni di Ischia e Casamicciola Terme. Il film è girato interamente sull’Isola di Ischia. Oltre le scene girate nel Comune di Casamicciola Terme presso il Porto, Piazza Marina e il Corso Luigi Manzi, molte scene sono state girate nel Comune di Ischia, dando valore alle bellezze del Borgo di Celsa, con riprese al piazzale Aragonese e nella Cattedrale del Castello Aragonese. Sul corso principale di Ischia Porto e nella celebre Piazzetta San Girolamo. Nel caratteristico ristorante Duilio e nello stabilimento Balneare Ricciulillo, presso il Lungomare Cristoforo Colombo. Sono state fatte riprese in barca lungo le Coste adiacenti il Castello Aragonese e la la splendida baia di Cartaromana. I set interni sono stati invece girati interamente in alcune delle suite e negli ambienti dell'hotel Delfini che si affaccia sullo splendico scorcio del Castello e degli scogli di S. Anna. Nel comune di Forio, infine sono state effettuate riprese al panoramico Belvedere di Zaro.