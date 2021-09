La sesta vittoria consecutiva del Napoli in campionato coincide con il sesto gol di fila di Osimhen, che ha avuto una parte importante anche nell’azione del raddoppio procurandosi il rigore poi magistralmente tirato da Insigne. Non è un caso perché altissima è l’incidenza sui risultati del nigeriano, che nel mese di settembre ha segnato quanto Benzema. Ma c’è qualcosa di diverso in questa prestazione...