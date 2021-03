La serie originale Marvel Studios: «The Falcon and The Winter Soldier» debutta su Disney+

Parte su Disney+ la nuova e attesissima serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier. Crescere l’attesa per il suo debutto sulla piattaforma streaming a partire da venerdì 19 marzo. Tutti gli occhi sono puntati sullo scudo, mentre Sam Wilson, alias The Falcon, e Bucky Barnes, alias The Winter Soldier (Il Soldato d’Inverno), a causa di una nuova minaccia globale, si trovano coinvolti in una missione inaspettata che potrebbe colpirli molto da vicino. Decidono così di fare squadra, o meglio, di lavorare insieme.

APPROFONDIMENTI FOTO PER THE FALCON AND THE WINTER SOLDIER foto per the falcon and the winter soldier

Diretta da Kari Skogland con Malcolm Spellman come capo sceneggiatore, la serie in sei episodi vede protagonisti Anthony Mackie, Sebastian Stan, Wyatt Russell, Emily VanCamp e Daniel Brühl. Nel cast anche Erin Kellyman, Georges St. Pierre, Amy Aquino, Adepero Oduye e Danny Ramirez. The Falcon and The Winter Soldier debutta venerdì 19 marzo 2021 su Disney+.

© RIPRODUZIONE RISERVATA