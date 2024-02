Chris Gauthier, morto l'attore di “Smallville” e “C'era una volta”

L'attore canadese Chris Gauthier, noto soprattutto per i suoi ruoli nelle serie televisivi “C'era una volta”, “Eureka” e “Smallville”, è morto all'età di 48 anni a Vancouver.

Il decesso è avvenuto venerdì 23 febbraio «improvvisamente e inaspettatamente in seguito a una breve malattia», come ha reso noto oggi Red Management con un comunicato, la società che curava la sua immagine. «Era un uomo gentile, spiritoso, appassionato ed empatico e mancherà a tutti noi. I nostri cuori vanno alla sua famiglia di cui parlava con tanto amore e orgoglio e vi chiediamo di rispettare la loro privacy in questo momento difficile», ha aggiunto la Red Management. Gauthier lascia la moglie e i due figli.