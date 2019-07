Social World Film Festival: Abel Ferrara e Stefano Accorsi per valutare 500 opere

Sabato 6 Luglio 2019, 10:11 - Ultimo aggiornamento: 06-07-2019 11:09

Stefano Accorsi padrino dell'edizione 2019 del Social World Film Festival. E non solo. Un regista americano come presidente di giuria, Abel Ferrara, e una super ospite direttamente da Netflix, Itziar Ituno. Sono gli ingredienti della nona Mostra Internazionale del cinema sociale si svolgerà dal 27 luglio al 4 agosto a Vico Equense e vedrà protagoniste 500 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive in concorso e fuori concorso in 17 sezioni, con una spiccata attenzione ai nuovi linguaggi come le opere delle sezioni in virtual reality, in verticale e realizzate con gli smartphone. Opere, di cui 72 in anteprima, che provengono da 60 diverse nazioni dei cinque continenti, per un totale di ben 126 proiezioni che offrono 3mila minuti di programmazione dalle 10 del mattino fino a tarda notte.Durante la presentazione nella Sala Rocca del Ministero dei Beni Culturali - Direzione Generale Cinema, è stato consegnato il premio alla carriera ad Abel Ferrara. «Sono onorato di ricevere questo premio in un festival di impegno sociale – così il regista – ed inoltre sarò felice di tornare in Campania terra che ha dato i natali ai miei nonni». «Da nove anni che il Social World Film Festival trasforma la città di Vico Equense nella capitale del cinema sociale – così il regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, direttore generale del festival – una città che si trasforma, sogna, accoglie e riflette attraverso l’audiovisivo grazie ad un festival dal format unico al mondo». Sulla locandina campeggia Vittorio De Sica, mito del cinema molto legato alla Penisola Sorrentina. Verrà ricordato con una retrospettiva, incontri e una mostra fotografica. «De Sica amava questi luoghi – così Andrea Buonocore, sindaco di Vico Equense - si è sempre dichiarato affascinato da questo litorale. A lui verrà dedicata una sala del Museo del Cinema di Vico Equense». E poi spazio agli omaggi ai registi Franco Zeffirelli e Bernardo Bertolucci recentemente scomparsi.Aspettando il “Social World Film Festival” sabato 27 luglio con la Grande Orchestra Italiana di Fiati con 65 elementi, un medley di colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Galà d’apertura domenica 28 luglio con il padrino Stefano Accorsi e la proiezione del film “Camorra” di Francesco Patierno. Attesi anche Monica Guerritore, Ivana Lotito, Valentina Romani, Ester Gatta e Itziar Ituno, l’ispettrice Raquel Murillo della “Casa di Carta” serie televisiva da record firmata Netflix che pubblicherà il 19 luglio la terza stagione. Lunedì 29 luglio focus su “L’Amica Geniale”, serie tv firmata Hbo e Rai, alla presenza del cast: ci saranno Ludovica Nasti, Elisa Del Genio, Dora Romano, Valentina Acca, Elvis Esposito, Antonio Buonanno, Giovanni Amura, Eduardo Scarpetta, Giovanni Buselli, Anna Rita Vitolo e Gennaro De Stefano. Durante la serata verrà premiato Lorenzo Richelmy come attore rivelazione dell’anno per aver recitato nei film “Ride” di Jacopo Rondinelli, “Una vita spericolata” di Marco Ponti e “Dolceroma” di Fabio Resinaro. Spazio al Grande Schermo da martedì 30 luglio: verranno proiettati sul maxischermo in 2k e audio Dolby Sorround i film a tema sociale più premiati della stagione. Mercoledì 31 luglio sarà il turno del cast della “Compagnia del cigno”, serie tv di Rai1 firmata da Ivan Cotroneo: saliranno sul palco Emanuele Misuraca, Leonardo Mazzarotto, Hildegard De Stefano e Chiara Pia Aurora. Ospite Simona Tabasco che riceverà il premio come attrice rivelazione dell’anno. Giovedì 1 agosto con il conferimento del premio alla musica sociale “Paolo Serretiello” ai Bowland, la band rivelazione dell’ultima edizione di XFactor. Premio alla carriera a Corinne Clery venerdì 2 agosto, saluteranno il pubblico anche Gina Amarante e Gianni Parisi protagonisti dell’ultima stagione di “Gomorra – La serie”. Gran galà di premiazione sabato 3 agosto con sfilata sul red carpet degli autori in concorso e delle giurie, sarà presente il regista americano Abel Ferrara.