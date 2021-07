Social World Film Festival, 11ma edizione dedicata a Mastroianni e Raffaella Carrà: a Silvio Orlando il premio alla carriera

Uno sguardo al passato con gli omaggi a Marcello Mastroianni e Raffaella Carrà, la valorizzazione dei protagonisti del presente e le occasioni per i talenti del futuro. Il tutto nel segno dell’amore per il cinema. Dall’11 al 18 luglio a Vico Equense torna il Social World Film Festival, 11ma edizione, la Mostra Internazionale del Cinema Sociale, diretta del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo.

APPROFONDIMENTI LA KERMESSE Cinema, 600 film selezionati al Social World Film Festival LA RASSEGNA Vico Equense, dedicata a Mastroianni l'edizione 2021 del Social... LA RASSEGNA Social World Film Festival,i premiati della X edizione





In 19 sezioni, competitive e non, sono state selezionate 600 opere tra lungometraggi, documentari, cortometraggi e opere audiovisive, con 32 in anteprima assoluta o europea, provenienti da 52 paesi dei 5 continenti. Un programma che si sviluppa in otto giorni per riflettere grazie alla settima arte, declinati in 20.000 minuti tra proiezioni in presenza e ondemand, 90 eventi tra incontri, dibattiti, masterclass, attività con le giurie. Torna per il 2021 la sezione dedicata al Covid per le opere a tema e girate durante il lockdown e le selezioni verticale e VR. Tema di quest’anno è “Vita. Esistenza, scopo, realtà”, messaggio di speranza per poter tornare a riempire presto le sale cinematografiche.

Madrina 2021 è l’attrice Pina Turco, attesi anche Luka Peros de “La casa di Carta”, Massimo Boldi, Paolo Ruffini, Marina Confalone, Nunzia Schiano, Gino Rivieccio, Gigi Savoia, Antonella Morea, Rosalia Porcaro, Guglielmo Poggi, Ludovica Nasti, Gianfranco Gallo, Caterina Shulha, Antonio Milo. Torna il Mercato Europeo del Cinema Giovane con i contributi di Sky Italia, Medusa Film, Lotus Production e Film Commission Regione Campania. Grande attesa per l’arrivo dell’attore Silvio Orlando (16 luglio), premio alla carriera.