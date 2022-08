Charlize Theron, una pizza margherita nel locale romano di Gino Sorbillo

Ha quasi faticato per riconoscerla Gino Sorbillo. Ma alla fine la conferma: era proprio Charlize Theron seduta al tavolo del suo locale romano per una pizza margherita. Una splendida sorpresa, per il maestro napoletano con l'attrice sudafricana che ha fatto di tutto per passare inosservata. Theron sta girando un film per Netflix tra Trieste e Fiumicino. Adora la cucina italiana e per questo, ogni tanto, fa qualche eccezione a tavola. Ma ai suoi allenamenti non rinuncia mai. Ieri all'ora di pranzo, ecco che ha espresso il desiderio della pizza. E la scelta di andare da Sorbillo in Piazza Augusto Imperatore. Alla fine foto ricordi per tutti.

