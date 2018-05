Sorrentino e il suo Berlusconi: «Politica? No, una storia d'amore»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Giovedì 3 Maggio 2018, 11:01 - Ultimo aggiornamento: 03-05-2018 11:01

RomaL'aveva detto subito, Paolo Sorrentino: «Loro» avrebbe raccontato una storia d'amore. E questo c'è, soprattutto, nella seconda parte del film su Berlusconi e la sua corte: l'amore tradito e deluso tra Silvio e Veronica, l'amore fatto di ammirazione o tornaconto personale di quegli italiani che hanno provato a ruotare intorno al suo corpo politico, l'amore degenerato del potere per il potere. Basta per dire che «Loro», nelle sue due parti, è un film di denuncia? «No, la mia intenzione va in tutt'altra direzione. Un film ideologico, schierato, su questioni già dibattute, sarebbe arrivato fuori tempo massimo» dice il regista, «m'interessava, invece, la dimensione dei sentimenti, l'uomo che sta dietro il politico. Il fatto che Veronica Lario gli ponga molte delle domande che i detrattori avrebbero voluto fargli non significa che io sia d'accordo con lei o con lui». Circondato dal suo cast formidabile, una piccola folla di grandi, talentuosi attori, rilassato e in gran forma, il premio Oscar parla per la prima volta del film più atteso dell'anno. E a chi ancora cerca il gioco dei rimandi e delle citazioni in una storia corale che ha la potenza dell'affresco di costume e l'intensità della narrazione intimista, ribatte per tutta risposta con un aforisma da Radiguet: bisogna provare a imitare i capolavori, è nella misura in cui non ci si riesce che si diventa originali».«Nel suo mistero avvicinabilec'è il dolore, ci sono le paure della vecchiaia e della morte che accomunano le persone di mezza età, i ragazzi di vent'anni e, naturalmente, il mio protagonista. I temi che frequento da sempre. Questa è l'attualità del film, non la sua cornice storica. I sentimenti restano immutati nel tempo, ma si sviluppano in maniere diverse. Nel periodo che raccontiamo si sono espressi con un vitalismo prorompente cui segue l'inevitabile delusione».«Non avevo voglia di puntare il dito contro nessuno, sarebbe stato pretestuoso e presuntuoso, ho preferito usare un tono che viene giustamente definito rivoluzionario: quello della tenerezza. Forse con gli anni si diventa più concilianti. A differenza della cronaca, sempre più emotiva e nervosa, penso che un film, un libro siano gli ultimi avamposti della comprensione. Io ho provato a comprendere. Nel film non ci sono né vinti né vincitori, c'è un universo in grande, disperata difficoltà».«Non proprio, indaga un decennio poco esplorato e, ripeto, sentimenti universali, spero che questa dimensione resti nel tempo. Certo, racconta anche alcune caratteristiche degli italiani, l'eroismo testimoniato dalle immagini sul terremoto dell'Aquila, per esempio, non c'è solo la libertà spregiudicata e aberrante della prima parte».«L'ho pensato così, la sceneggiatura era lunghissima. Ma ci sarà anche una versione unica, più breve, per il mercato straniero, ci sto ancora lavorando».«Quando ho cominciato a lavorarci era fuori dai giochi, ma l'uomo ha una volontà coriacea, un orgoglio importante, una determinazione di ferro, non era improbabile che tornasse in campo. Per il film non cambia nulla, ho preso in esame un periodo chiuso».«Sono un gentiluomo, invoco il diritto alla riservatezza».«Non ho riscontri, ma è un uomo ironico e intelligente, non dovrebbe dolersene».