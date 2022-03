Sorrentino e l'Oscar bis, Gallo: «Ci vuole scaramanzia, come per lo scudetto»

E allora, qual è il suo pronostico in vista degli Oscar? Sorrentino vincerà la sua seconda statuetta, dopo quella alla «Grande bellezza»? «Non so nulla. E non voglio sapere nulla. Paolo è molto scaramantico. E, purtroppo per lei, lo sono anch'io. Come per lo scudetto del Napoli... non se ne parla. È già una vittoria quel che è accaduto. Perché Paolo stesso non si aspettava una partecipazione emotiva così forte e ampia. Napoli lo ha...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati