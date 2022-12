Terminata a Sorrento la 45° edizione di «New Challenges, Together!»

Il convegno Cintel su «Innovations in data management & customer analysis» con gli interventi di Simone Gialdini, Davide Novelli, Giorgio Bigoni, Massimo Proietti e Michele Casula e le convention di Vertice 360, Minerva Pictures, I Wonder Pictures e The Walt Disney Company hanno chiuso a Sorrento la 45 edizione delle Giornate Professionali di Cinema New Challenges, Together!

Il programma di anteprime per la città, però prosegue ancora venerdì 2 dicembre, al Cinema Tasso, con la proiezione di due film. «La Cura», liberamente tratto da «La Peste» di Albert Camus, diretto dal regista Francesco Patierno con Francesco Di Leva, Alessandro Preziosi, Francesco Mandelli, Cristina Donadio, Andrea Renzi, Antonino Iuorio e Peppe Lanzetta (Run Film. drammatico), a seguire, alle ore 21, «Il corsetto dell’Imperatrice» di Marie Kreutzer con Vicky Krieps, Colin Morgan, Finnegan Oldfield (Bim Distribuzione, Drammatico).Con queste due proiezioni al Tasso termina un’edizione molto significativa e particolarmente seguita delle «Giornate» che ascrivono al bilancio conclusivo le presenze di più di 1.400 operatori accreditati e di oltre 5.000 spettatori nelle diverse proiezioni aperte alla città.

Il principale appuntamento professionale dell’industria cinematografica italiana è organizzato dall’Anec in collaborazione con l’Anica, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica. Per la 45° edizione, Cinecittà News è Main media partner, Green Cross Italia e Fapav sono Cultural partner, Cinemeccanica è Main Technological Partner.