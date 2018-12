Sorrento ritorna Cinelandia con le Giornate professionali

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Sabato 1 Dicembre 2018, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Anche quest'anno, Sorrento si trasforma per una settimana nella capitale dell'industria cinematografica italiana, grazie alle Giornate professionali di cinema, la manifestazione organizzata dagli esercenti dell'Anec, in collaborazione con Anem e i distributori dell'Anica. Da lunedì a giovedì, in penisola sorrentina, sfileranno uno dopo l'altro tanti big italiani, sia per ritirare i premi ai principali incassi della stagione sia per presentare i loro nuovi progetti nelle convention delle varie società di distribuzione. Le Giornate, come di consueto, sono inserite all'interno di un cartellone più ampio, allestito assieme al Comune di Sorrento e articolato da domani a sabato 8 dicembre.A inaugurarlo sarà, domani alle 21 al cinema Tasso, l'attore e regista Paolo Ruffini, che presenterà il nuovo «Up & down - Un film normale». Oltre a Ruffini, però, per tutta la settimana saranno a Sorrento anche Christian De Sica, Fausto Brizzi, Aldo Baglio, Pippo Mezzapesa, Alessandro Gassmann, Jasmine Trinca, Fabrizio Bentivoglio, Simone Godano, Claudia Gerini, Andrea Occhipinti, Nicola Nocella, Gabriele Muccino, Serena Rossi, Luca Argentero, Matilda De Angelis, Michela Andreozzi, Paola Cortellesi, Sonia Bergamasco, Antonio Albanese, Riccardo Milani, Giovanni Veronesi, Matilde Gioli, Carlo Verdone, Nicola Guaglianone, Luigi e Aurelio De Laurentiis, Maria Pia Calzone, Ilenia Pastorelli, Paola Minaccioni, Lucrezia Lante Della Rovere, Francesca Reggiani, Eros Puglielli, Andrea Roncato, Massimo Boldi. Molti di loro saranno protagonisti della serata di premiazione di mercoledì all'hilton Sorrento Palace, quando - con conduzione affidata a Gioia Marzocchi - riceveranno i Biglietti d'oro e le Chiavi d'oro i film e gli artisti che tra il 1 dicembre 2017 e il 30 novembre 2018 hanno incassato di più al box office italiano.