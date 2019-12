Sorrento, domani ultimo red carpet delle Giornate Professionali di Cinema

SORRENTO - Si conclude domani la rassegna delle Giornate Professionali di Cinema. 1500 accreditati ai quali si aggiungono più di 6000 spettatori nelle proiezioni aperte al pubblico. Record di presenze per la manifestazione organizzata dall'ANEC, in collaborazione con ANICA e con il supporto del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento in cui sono stati presentati tutti i film che usciranno nei prossimi mesi attraverso convention, trailer, anteprime e incontri con gli artisti.



Concluse le attività all’Hilton, la programmazione si è spostata al Cinema Teatro Tasso dove, domani propone con un doppio appuntamento il suo gran finale.



Si comincia alle 18,30 con la proiezione del commovente film di Natale “Qualcosa di meraviglioso”, diretto da Pierre-François Martin-Laval e interpretato da Gerard Depardieu; alle 21,30 il film di chiusura propone l’ultima regia di Fabio Massa “Mai per sempre”, che lo vede anche protagonista al fianco di Yuliya Mayarchuk, Massimiliano Rossi, Cristina Donadio, Gianni Ferreri, Massimo Bonetti .



A salutare il pubblico in sala, il regista e interprete Fabio Massa e gli attori Yulya Mayarcuck, Massimiliano Rossi, Vincenzo Merolla e Lucia Batassa. © RIPRODUZIONE RISERVATA