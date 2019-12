Sorrento, alle Giornate professionali di cinema live di Peppino Di Capri con il film «Alessandra, un grande amore e niente più»

L’accensione dell’Albero di Natale, in Piazza Tasso. Live di Peppino Di Capri all’Hilton. Al Tasso, Giuseppe Alessio Nuzzo e Cristina Donadio presentano il cortometraggio «La scelta» poi l’anteprima di «Alessandra, un grande amore e niente più» di Pasquale Falcone, in sala con Sergio Muniz, Sara Zanier, Pietro De Silva, Rosaria De Cicco, Giacomo Rizzo. Intensa e ricca di appuntamenti la prima giornata delle Giornate Professionali di Cinema che aprono, domani le porte dell’Hilton Sorrento Palace agli oltre 1200 operatori italiani e stranieri accreditati. Nel primo pomeriggio, alle 15, si inaugura il Magis (il mercato delle tecnologie e dei servizi per il cinema) poi, alle ore 17.30, il saluto dei Presidenti Anec e Anica sarà preceduto da un live di Peppino Di Capri, che interverrà anche in serata al Cinema Tasso (ore 21.30) alla proiezione del il film “Alessandra, un grande amore e niente più” di Pasquale Falcone, anche lui in sala con gli attori Sergio Muniz, Sara Zanier, Pietro De Silva, Rosaria De Cicco, Giacomo Rizzo.



Molto attesa, soprattutto dai piccoli, la tradizionale festa a tema per l’accensione dell’albero di Natale, in programma domani alle ore 17 in Piazza Tasso che quest’anno è realizzata in collaborazione con Universal Pictures per il lancio del film “Last Christmas” di Paul Feig. Sempre al Tasso lunedì 2, alle 18, la proiezione del “cult” per ragazzi “I Goonies” di Richard Donner, restaurato in 4K, e alle ore 21, il regista Giuseppe Alessio Nuzzo e l’attrice Cristina Donadio presenteranno in anteprima il cortometraggio “La scelta”.



Tra il centro congressi dell’Hilton, il Cinema Tasso ed altri spazi della Città, la manifestazione accoglie il principale momento d’incontro dell’industria cinematografica nazionale attraverso il quale le case di distribuzione, insieme ai produttori, ai registi ed agli attori, rendono noti tutti i film in uscita nella nuova stagione.



Proiezioni, anticipazioni, incontri, convegni, fino a sabato 7 dicembre, animeranno l’appuntamento autunnale che unisce il cinema italiano nell’evento organizzato dall’Anec (Associazione Nazionale Esercenti Cinema) con la collaborazione dell’Anica e il sostegno del Ministero Beni, Attività Culturali e Turismo e del Comune di Sorrento.

Gli inviti per le anteprime saranno in distribuzione, fino ad esaurimento, a Sorrento presso l’Info Point di piazza Tasso. Il programma completo ed aggiornato è disponibile sul sito giornatedicinema.it. © RIPRODUZIONE RISERVATA