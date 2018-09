LeBron James come Michael Jordan: sarà il protagonista di Space Jam 2

Giovedì 20 Settembre 2018, 15:02 - Ultimo aggiornamento: 20-09-2018 15:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Saràil protagonista diattesissimo sequel del film Warner Bros. del 1996. Ventidue anni dopo l'incursione dinel mondo dei, un altro cestista americano è pronto ad affiancarein un campo da basket sul grande schermo. Il produttore sarà Ryan Coogler, reduce dal successo di Black Panther, mentre in regia vedremo all'opera Terence Nance.L'annuncio arriva dai social, attraverso un'immagine postata dalla SpringHill Entertainment, la casa di produzione di LeBron James. Le riprese dovrebbero cominciare nel, approfittando della pausa della, mentre c'è ancora il massimo riserbo sulla data di uscita del film. Il primo capitolo di Space Jam incassò oltreai botteghini ed è considerato un cult da un'intera generazione.«Space Jam 2 è molto più di una semplice collaborazione per un film tra me e Looney Tunes - ha dichiarato LeBron - è una cosa ben più significativa: mi piacerebbe far capire ai bambini quanto è importante non rinunciare ai propri sogni». La star dei Los Angeles Lakers cerca la sua definitiva consacrazione anche sul grande schermo, oltre che in campo, proprio come successe a Michael Jordan. Sarà LeBron ancora all'altezza del suo predecessore? Lo scopriremo presto al cinema.