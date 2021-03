Lady Diana, ecco Kristen Stewart nel ruolo della principessa: il cast completo, tutte le curiosità

Nuovi dettagli sul film "Spencer", il film sulla vita di Lady Diana che il regista di "Jackie" Pablo Larraín, che dovrebbe uscire in autunno. La storia è concentrata nei tre giorni di una vacanza di Natale dell'inizio degli anni Novanta, nella residenza di Sanfdringham, quando la principessa si rende conto che il suo matrimonio non sta funzionando e decide, tra battute di caccia e continui ripensamenti, di porre fine al suo matrimonio. Della protagonista, l'attrice di "Twiligh" Kristen Stewart nel ruolo di Diana, stanno già circolando le prime foto.

Ora si sta delineando anche il resto del cast. Il ruolo di Sarah Ferguson, duchessa di York, è stato assegnato alla modella e attrice Olga Hellsing; l'attore anglo-tedesco Thomas Douglas interpreterà invece Charles, conte di Spencer, il padre di Diana.

La produzione ha svelato anche che l'attore di "Poldark", Jack Farthing, avrà il suolo di Carlo. Altri componenti del cast, annunciati in precedenza, sono Timothy Spall, Sally Hawkins e Sean Harris. Le riprese sono iniziate in Germania, ma il set di recente si è spostato nel Regno Unito. La produzione è finanziata dalla Germania, e anche per questa ragione sono stati scelti alcuni attori locali.

"Spencer" è diretto da Larraín, la sceneggiatura è di Steven Knight ("La promessa dell'assassino"). Il film è prodotto da Juan de Dios dello stesso Larraín per Fabula Films, Jonas Dornbach e Janine Jackowski per Komplizen Film e Paul Webster per la Shoebox Films.

