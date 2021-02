“Spider-Man: No Way Home” ecco il titolo del nuovo Spider-Man diretto da Jon Watts

La prossima avventura sul grande schermo di Spider-Man ha ora un nome. Le star Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon hanno rivelato il titolo di Spider-Man: No Way Home in un video pubblicato mercoledì scorso.

La rivelazione arriva dopo che Holland e i suoi co-protagonisti si sono divertiti a mettere su Internet i loro titoli falsi per il film, tra cui Spider-Man: Phone Home, Spider-Man: Home Slice e Spider-Man-Homewrecker.

Spider-Man: No Way Home presenta anche Benedict Cumberbatch come colonna portante della Marvel Doctor Strange e unirà anche generazioni “separate” di film di Spider-Man. Apparirà anche Alfred Molina, che ha interpretato Doctor Octopus in Spider-Man 2 di Tobey Maguire. Così sarà Jamie Foxx, nel ruolo di Electro, il cattivo che ha interpretato in The Amazing Spider-Man 2 del 2014, con Andrew Garfield.

Sony e Marvel Studios hanno fissato il prossimo episodio di Spider-Man per il 17 dicembre 2021. Il regista Jon Watts è tornato sul set dopo aver diretto Spider-Man Homecoming (2017) e Spider-Man: Far From Home (2019), che ha guadagnato più di 1,1 miliardi di dollari a livello globale, rendendolo il film di Spidey con il maggior incasso di tutti i tempi.

Ultimo aggiornamento: 12:39

