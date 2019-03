Stanlio & Ollio, in arrivo il film sul duo comico più amato

Sabato 30 Marzo 2019, 20:45 - Ultimo aggiornamento: 30-03-2019 21:11

"Stanlio & Ollio" diretto da Jon S. Baird con Steve Coogan e John C. Reilly (candidato al Golden Globe e all’Oscar come miglior attore protagonista), sarà nelle sale italiane dal 1° maggio. Si tratta del film presentato alla Festa del cinema di Roma, accolto con entusiasmo dal pubblico: Stanlio & Ollio celebra il profondo legame che ha unito per tutta la vita il duo comico più amato al mondo.Scritto da Jeff Pope (sceneggiatore di Philomena) Stanlio & Ollio racconta molto più del sodalizio artistico di due icone della comicità. Tema del film è la storia di due grandi amici che hanno vissuto insieme qualcosa di molto speciale, riuscendo a creare, in più di 30 anni di carriera, una vera e propria magia ancora oggi apprezzata da un pubblico di tutte le età. Un omaggio che mette in luce la personalità dei due uomini fino a svelare il segreto del loro immenso e imperituro successo: l’essersi voluti molto bene.Ma ecco, in breve, la storia. Stan Laurel e Oliver Hardy, alias Stanlio e Ollio, i due comici più amati al mondo, partono per una tournée teatrale nell’Inghilterra del 1953. Finita l’epoca d’oro che li ha visti re della comicità, vanno incontro a un futuro incerto. Il pubblico delle esibizioni è esiguo, ma i due sanno ancora divertirsi insieme. L’incanto della loro arte continua a risplendere nelle risate degli spettatori, facendo rinascere il legame con i fan adoranti. Il tour si rivela un successo, ma Laurel e Hardy non riescono a staccarsi dall’ombra dei loro personaggi e, anche a causa della delicata salute di Oliver, vedono messo alla prova il loro sodalizio. I due, vicini al loro canto del cigno, riscopriranno l’importanza della loro amicizia.Per celebrare l’uscita di questo atteso biopic, Sagoma, l’unica casa editrice italiana specializzata in storia della comicità e humor, esce con una nuova edizione della biografia cult di John McCabe “Mr Laurel & Mr Hardy”, già giunta in prima edizione alla quinta ristampa in poco più di un anno. Unica biografia autorizzata dal grande duo, scritta in stretta collaborazione con Stan, esce in libreria il 4 aprile con una nuova copertina in cui gli attori Steve Coogan e John C. Reilly fanno il verso a Stan e Oliver, colti nella medesima postura della copertina della prima edizione. Il libro conterrà anche alcuni scatti del dietro le quinte del film e una sorpresa fotografica nella pagina della dedica.