Il ritorno di Stefania Spampinato: «Dopo Grey's Anatomy, scelgo Alessandro Siani»

Lunedì 17 Giugno 2019, 12:00

CAGLIARI - Le nuove piattaforme dell'audiovisivo stanno cambiando radicalmente il linguaggio del racconto per immagini e modificando il mercato. Il caso di «Roma», il film di Alfonso Cuaròn che ha vinto il Leone d'oro a Venezia e l'Oscar senza essere passato, o quasi, per le sale, ha aperto una strada. E non sarà facile per i sostenitori della distribuzione classica, capeggiati da maestri del calibro di Spielberg e Almodovar, contrarissimi allo streaming, invertire la rotta. Il resto lo fa il successo della lunga serialità, un fenomeno in continua crescita che non conosce confini e crea nuove e più ricche forme di professionalità. Tra cinema e televisione, insomma, non ci sono più barriere e capita sempre più spesso che una bella affermazione in una serie, per un attore o un regista, diventi il lasciapassare per il grande schermo. E viceversa.È successo, per esempio, a Stefania Spampinato, la dottoressa italiana di «Grey's Anatomy». Nei panni della ginecologa Carina DeLuca, sexy, spiritosa e bisessuale, ha conquistato il cuore dei fan di una delle serie più famose del pianeta (stasera su FoxLife l'attesissimo finale della quindicesima stagione). E dalle riprese del medical drama americano è passata direttamente al set napoletano del nuovo film di Alessandro Siani, «Il giorno più bello del mondo». Una commedia che si annuncia piena di effetti speciali «su un ragazzo - ha anticipato lo stesso Siani - che ama il teatro e per una serie di problemi rischia di perdere il suo sogno. Poi accade l'inverosimile, come in un film di Frank Capra». Anche la storia di Stefania sembra un film tinto di rosa. Ospite a Filming Italy con il collega Jesse Williams, il fascinoso chirurgo plastico Jackson Avery della serie, dice: «Sono cresciuta in uno sperduto paesino siciliano, volevo fare l'avvocato ma a 15 anni un musical in un villaggio turistico mi ha fatto scoprire il mondo dell'arte. Mia madre mi ha aperto le porte allo studio, ho frequentato a Milano l'accademia di danza e recitazione, da lì a Londra, per cinque anni, quindi a Los Angeles. Ancora studio, e per mantenermi facevo la cameriera, come tanti ragazzi di belle speranze a Hollywood. Poi, un giorno, mi hanno presa a Grey's Anatomy che mi ha fatto conoscere anche in Italia».