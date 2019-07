Stefano Accorsi ai giovani del Social Film: «Non abbiate paura di essere creativi»

Domenica 28 Luglio 2019, 22:07 - Ultimo aggiornamento: 28-07-2019 22:12

Vico Equense. «Ai giovani che si avvicinano al mondo del cinema, della televisione e del teatro consiglio di usare creatività e non aver paura di inventare cose nuove». Così Stefano Accorsi durante la Masterclass svoltasi nell'ambito del Social World Film Festival si è rivolto a chi si sta avvicinando alla professione.«Quando ho cominciato a studiare per fare l'attore erano tempi diversi, non c'era internet nè tantomeno i social. Oggi con i nuovi strumenti di comunicazione secondo me i giovani devono tentare approcci diversi e non temere di osare e creare nuovi format. I The Jackal ad esempio hanno ottenuto un successo incredibile puntando sulla novità».Padrino dell'edizione 2019 del festival, Accorsi con eleganza e semplicità ha raccontato un po' di sè, dei suoi ultimi progetti e del modo in cui intende il cinema sociale. «Messaggi sociali vanno trasmessi attraverso un cinema professionale, di qualità e che sappia filtrare un concetto raccontandolo da dentro, senza descriverlo esternamente con oggettività - continua - Ho da pochi giorni finito le riprese del film “La Dea Fortuna”, di Ferzan Ozpetek, che uscirà nelle sale dal 28 novembre. Parla di una coppia gay, in crisi, la cui routine viene cambiata dall'improvviso arrivo nelle loro vite di due bambini lasciatigli in custodia per qualche giorno da un'amica. Mi è piaciuto molto. Ozpetek ha, infatti, la capacità di toccare certe tematiche da dentro, facendole vivere ai suoi personaggi. Senza imporle. Questo è il vero cinema».