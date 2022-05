Stefano De Martino debutta al cinema con Luca e Paolo ne Il giorno più bello

Ballerino, modello, showman e ora anche attore. La parabola in continua ascesa di Stefano De Martino il 9 giugno lo porta al cinema con il film "Il giorno più bello". La pellicola, esordio alla regia di Andrea Zanone autore e spalla comica di Maurizio Crozza, lo vedrà al fianco dell'inseparabile duo Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu per una commedia degli equivoci.

Stefano De Martino debutta al cinema con Il giorno più bello: la trama

Girato quasi interamente in Piemonte, il film è una produzione Oplon Film e IBC Movie con Rai Cinema, in partecipazione con 102 Distribution, e vede per la prima volta sul set Stefano De Martino. Il film racconta la storia di Aurelio (Paolo Kessisoglu), un wedding planner che gestisce l'azienda di famiglia "Il giorno più bello". Ormai stanco del suo lavoro, attraverso il quale ha regalato felicità a tutti, è ora deciso a trovare la sua, dopo un matrimonio finito male. Innamorato da sempre di Serena (Valeria Bilello), una sua collaboratrice, il sogno è quello di conquistarla per girare il mondo in barca a vela, ma prima di intraprendere questa missione deve sistemare alcune cose, come vendere l'impresa di famiglia e convincere Serena a lasciare Giorgio (Luca Bizzarri) che, inoltre, è il suo più caro amico.

Prima di realizzare i suoi piani, deve organizzare l'ultimo matrimonio della sua carriera, quello tra Pier (Stefano De Martino) e Chiara (Fiammetta Cicogna), per poi scoprire che la ragazza è la figlia del Dottor Musso (Carlo Buccirosso), un possibile acquirente dell'azienda. Il matrimonio, quindi, deve essere impeccabile, ma con i collaboratori che ha al suo fianco, Aurelio affronterà non pochi imprevisti. Il cantante del ricevimento è Billy (Lodo Guenzi) che ha avuto una storia con la sposa, l'altra collaboratrice, Adele (Violante Placido) è sempre sull'orlo di una crisi di nervi e l'unico fotografo disponibile è proprio Giorgio. Una pellicola tutta da ridere.