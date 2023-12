Stefano Malchiodi, morto a Roma il regista a 32 anni. Nel 2021 aveva vinto un David di Donatello

È morto oggi a Roma, a 32 anni, il regista Stefano Malchiodi. Originario di Martinengo, alle porte di Bergamo, il giovane film-maker aveva frequentato il liceo scientifico a Romano di Lombardia, per poi seguire un corso di produzione cinematografica alla Civica scuola di cinema di Milano, conseguendo nel 2014 il diploma con una tesi sul cinema indipendente. Quindi si era trasferito a Roma, dove aveva frequentato corso di montaggio alla Scuola Nazionale di Cinema del Centro sperimentale di Cinematografia. Nel 2021, Malchiodi aveva vinto il David di Donatello per il cortometraggio "Anne", realizzato insieme a Domenico Croce. «Sottratto troppo presto alla sua vita e al suo amatissimo lavoro, oggi non possiamo che dedicargli un pensiero immenso e unirci al dolore dei suoi familiari, dei suoi amici e di tutti i compagni e i docenti del CSC», si legge nel ricordo postato sulle pagine social del Centro sperimentale di Cinematografia