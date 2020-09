Morto Stevie Lee, lo 'psycho-nano' di Jackass​: aveva 54 anni. Una raccolta fondi per i suoi funerali

Idolo del wrestling, era conosciuto in tutto il mondo per la sua partecipazione a Jackass, programma cult di qualche anno fa: è morto oggi Stevie Lee, conosciuto come Puppet the Psycho Dwarf, tradotto lo psico-nano. Aveva 54 anni, e secondo quanto riportano i media internazionali è scomparso all’improvviso, per cause ancora non rese note.

A dare la notizia della sua scomparsa è stata la famiglia attraverso una raccolta fondi online sul sito GoFundMe: Era amato da molti, ma solo suo fratello Jim può occuparsi del funerale - si legge nella descrizione sulla pagina web - Donate ciò che potete, aiutatelo ad avere una degna sepoltura.

Nonostante la raccolta non stia dando esattamente grandi risultati (solo 720 dollari su un obiettivo di 5mila ), Lee è stato una leggenda del wrestling tra i lottatori nani. La sua partecipazione a Jackass, programma demenziale di grande successo negli anni 2000, lo fece diventare un idolo in tutto il mondo.

