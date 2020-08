© RIPRODUZIONE RISERVATA

C’è pure l’“entropia invertita”, sì tra le altre c’è anche questa idea nel nuovo film di. Dopo “ Interstellar ”, in cui dilatazioni spazio-temporali, buchi neri, tunnel gravitazionali e uno spettacolare “orizzonte degli eventi” traducono in immagini i misteri della relatività generale di Einstein, Nolan rinnova il sodalizio con Kip Thorne (Nobel per la fisica nel 2017) e in “ Tenet ”, in uscita nelle sale di mezzo mondo (anche in Italia), passa dalle suggestioni della cosmologia agli arcani dell’infinitamente piccolo. L’entropia invertita non è proprio come andare indietro nel tempo, circoscrive piuttosto ad alcuni pezzi di realtà il rovesciamento dell’inevitabile disordine che sembra contagiare tutte le cose che ci stanno intorno. Il tempo, suggeriscono i fisici, altro non è se non il passaggio da stati ordinati a stati meno ordinati. Nel trailer, per dire, si vedono pallottole che viaggiano al contrario e auto schiantate in strada tornare bellamente in corsia. Fantascienza? Non solo, è fisica quantistica applicata alla scala macroscopica e non sentitevi in colpa se non vi è chiara la differenza: alzi la mano chi si sente nelle condizioni di tracciare un percettibile confine tra le due.Per quanto possa suonare strano, a livello microscopico non c’è nulla di intrinsecamente particolare nel passato che lo renda diverso dal futuro. Come sappiamo bene, nel mondo a grandezza “normale”, la nostra, le cose non sono affatto così: tra passato e futuro c’è molta differenza. Un uovo rotto, per esempio, dev’essere stato prima intero perché non accade mai in natura che pezzi di un uovo si ricongiungano spontaneamente. Ed è appunto questo quello che chiamiamo tempo, il passaggio da uno stato ordinato a uno meno ordinato e, soprattutto, l’universale costanza cui noi siamo abituati a constatare questo passaggio in ogni cosa che incontriamo. Carlo Rovelli ci ha scritto un libro bellissimo su questa cosa, “ L’ordine del tempo ”, in cui spiega che la freccia che dal passato tende al futuro è il modo con cui noi sperimentiamo il movimento da configurazioni peculiari per il loro ordine ad altre meno ordinate. Prendiamo un mazzo di carte ordinato per colore, prima le carte rosse e poi le nere. Ecco questo mazzo ha un suo ordine peculiare che sarà infranto non appena sarà rimescolato perché le sequenze disordinate sono molto più probabili di quelle ordinate, è una questione statistica. Così accade anche in natura, dove ogni trasformazione vede sempre un aumento dell’entropia. Da massa incredibilmente ordinata e terribilmente noiosa, da quasi 14 miliardi di anni l’universo si trasforma e accrescere il proprio disordine con costanza e generosità, non foss’altro che ne siamo una conseguenza anche noi.«Tutta la differenza fra passato e futuro — scrive Rovelli — si può far risalire al solo fatto che l’entropia del mondo era bassa nel passato». E qui nasce un’atra domanda: l’entropia era bassa rispetto a che? Ecco il punto, era bassa rispetto a noi, al modo con cui interagiamo con le cose, bassa rispetto al piccolo insieme di variabili macroscopiche con cui facciamo esperienza del mondo. Quello che osserviamo del mondo non è infatti la realtà nella sua interezza, e come potrebbe esserlo?, ma è una sua visione sfocata. La nostra percezione dello scorrere del tempo è la conseguenza di una visione parziale, di un modo approssimato e impreciso di osservare il mondo. Se potessimo superare il piccolo insieme di variabili macroscopiche con cui descriviamo il mondo, se potessimo osservare gli eventi a livello microscopico, tenendo conto di tutte le relazioni e di tutte le configurazioni possibili, la distinzione tra passato e futuro scomparirebbe, così come scomparirebbe quella tra causa ed effetto (il colpo che prima esce dalla canna e poi raggiunge il bersaglio). «A pensarci bene, — precisa Rovelli — qualunque configurazione è peculiare: qualunque configurazione è unica, se ne guardo tutti i dettagli, perché qualunque configurazione ha sempre qualcosa che la caratterizza in modo unico». Il fatto è che l’unicità di un ordine dipende dalla capacità di essere colto da un osservatore. Se hai una vista sfocata e cogli solo alcuni dettagli, puoi vedere solo certe configurazioni, magari solo quelle dirette da una minore a una maggiore entropia.Il passato, ciò che è accaduto, è allora un particolare stato delle cose che ci appare “particolare” solo perché la nostra prospettiva sfocata sulle cose ce lo rende unico. Una prospettiva che invece abbracciasse la miriade di relazioni microscopiche che sottintendono gli eventi potrebbe riconoscere mille altre particolarità, il che tutto sommato significherebbe dire che nessuna di esse sarebbe poi così particolare. E se è vero che il passato è uno stato particolare delle cose, ecco che il passato smetterebbe di esistere. «Forse, quindi, il fluire del tempo – osserva Rovelli – non è una caratteristica dell’universo: come il roteare della volta stellata, è la prospettiva particolare dall’angolo di mondo a cui apparteniamo». Il tempo è quindi figlio dell’ignoranza, è l’esito del fatto che ignoriamo i singoli stati microscopici delle porzioni di mondo con cui entriamo in relazione. Se li conoscessimo, se potessimo averne una visione non sfocata, potremmo cogliere altre infinite configurazioni e magari ripercorrerle a ritroso. L’entropia è la misura della nostra mancanza di informazione e il tempo ne è una conseguenza. “L’ignoranza è la mia arma” dice il protagonista di Tenet e conoscendo Nolan (e Thorne) non è un caso.Viene il dubbio che tutto questo rigoglio di ipotesi abbia senso solo nell’iperuranico mondo della fisica teorica e della sceneggiatura cinematografica. Non è così, la fisica quantistica riserva idee anche più sconcertanti dell’entropia inversa di Tenet, ipotesi tutte sistematicamente confermate non solo dagli esperimenti di laboratorio ma da oggetti di uso quotidiano. La luce laser impiegata dall’internet veloce è basata sull’ottica quantistica, il Gps che accompagna ormai anche il percorso da casa al panettiere funziona grazie agli orologi atomici basati sulla fisica quantistica. Si tratta di tecnologie straordinarie, di tecnologie comuni basate su fenomeni che vanno contro il senso comune. Il Laser e il Gps sfruttano infatti la cosiddetta sovrapposizione quantistica, un fenomeno per cui una particella può trovarsi contemporaneamente in due stati contrapposti, sarebbe come dire che una pallina può essere nera e bianca allo stesso tempo o, per riprendere il celebre esempio di Erwin Schrodinger tra i padri della meccanica quantistica, sarebbe come pensare che un gatto sia vivo e morto allo stesso tempo . Le sovrapposizioni durano fino a che non c’è un’interferenza, il che può voler significare fino a che noi non posiamo il nostro sguardo su di esse. In quel momento l’ambiguità collassa in uno dei due stati, bianco o nero. Sembra un film di Nolan, dite la verità.«Tra lo stato quantistico e la nostra osservazione il collasso è istantaneo e assolutamente discontinuo. Non c’è scarto temporale e non ci son stadi intermedi», osserva Terry Rudolph, nipote di Schrodinger, nel suo libro scanzonato e brillante dedicato ai “ Quant i”. La sovrapposizione di stati permane fino a che non la misuro, la pallina è bianca e nera fino a che non la vedo, al primo sguardo diventa o bianca o nera. Se pensate che le cose si stiano mettendo male, ascoltate questa. Può darsi anche uno stato quantistico “ entangled ” in cui due o più palline sono connesse tra loro in modo da comportarsi allo stesso modo istantaneamente anche a distanze siderali. E infatti qui Rudolph si domanda. «Vi sembra plausibile che una persona su un piccolo pianeta che orbita intorno a una stella insignificante possa cambiare istantaneamente lo stato reale di una porzione di universo arbitrariamente lontana?».Mettiamo pure tra parentesi la risposta, mettiamo pure tra parentesi la prospettiva auspicata dal talentuoso fisico circa la possibilità di costruire tra qualche tempo degli stati quantistici entangled con cui realizzare nuove tecnologie, facciamo epoché sul fatto che nulla vieta che la descrizione quantistica del mondo possa essere corretta anche a scala umana (semmai non ci sono prove del contrario), ecco tralasciamo pure tutto questo. Quello che a questo punto vi chiedo è: vi sembra così strano se nel leggere Terry Rudolph o Carlo Rovelli il pensiero vola a Christopher Nolan? Non c’è niente da fare: la scienza è fantastica ed è merito della realtà. La realtà custodisce infatti tali meraviglie che sarebbe uno spreco confinare alla sola fantasia.