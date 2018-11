Il Mattino ti porta al cinema: «Il testimone invisibile» in anteprima

Venerdì 30 Novembre 2018, 14:00 - Ultimo aggiornamento: 30-11-2018 14:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Mattino porta 160 lettori a vedere l'anteprima di «Testimone invisibile» di Stefano Mordini. Adriano Doria (Riccardo Scamarcio), un giovane imprenditore di successo, si risveglia in una camera d'albergo chiusa dall'interno accanto al corpo senza vita della sua amante, l’affascinante fotografa Laura (Miriam Leone). Viene accusato di omicidio ma si dichiara innocente. Per difendersi, incarica la penalista Virginia Ferrara (Maria Paiato), famosa per non aver mai perso una causa. L'emergere di un testimone chiave e l'imminente interrogatorio che potrebbe condannarlo definitivamente, costringe Adriano e l'avvocato Ferrara a preparare in sole tre ore la strategia della sua difesa e a cercare la prova della sua innocenza. Spalle al muro, Adriano sarà costretto a raccontare tutta la verità.Nelle sale italiane dal 13 dicembre, il film sarà presentato in anteprima in Campania il 5 dicembre, in tre cinema: il The Space di Napoli (a disposizione 25 inviti per un totale di 50 posti), l'Happy MaxiCinema di Afragola) (a disposizione 30 inviti per un totale di 50 posti) e il The Space di Salerno (a disposizione 25 inviti per un totale di 50 posti).Vuoi essere tra i privilegiati 160 invitati dal nostro quotidiano? Clicca, scegli dal menu a tendina dove vorresti andare e... cerca di essere tra i primi 80 a prenotarti.