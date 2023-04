The Equalizer 3, il trailer: nel film girato a Napoli anche scene di festa con bandiere azzurre

Uscito oggi in anteprima il trailer di The Equalizer 3, il kolossal prodotto da Columbia e Sony Picture girato in buona parte in Costiera Amalfitana lo scorso autunno. Diretto da Antoine Fuqua, il film, con protagonisti Denzel Washington e Dakota Fanning, si appresta ad approdare nelle sale cinematografiche.

E in attesa del debutto ecco le prime immagini del lavoro svolto tra Atrani, Minori, il sinuoso nastro d’asfalto della Costiera, Napoli e Roma, dove si ritrova catapultati Robert McCall, l'ex agente della Cia in pensione (questo il ruolo interpretato da Washington).

Nel trailer diffuso questa mattina su youtube compaiono bellissime scene della Costiera e in particolare della piccola Atrani, che appare più volte nei pochi minuti di spot, tra proiezioni in piazza, ricorrenza patronale con tanto di processione e un'insolita festa sportiva con bandiere azzurre.

In questo caso sembra che la produzione abbia preconizzato quello che di qui a poco accadrà con la festa scudetto del Napoli risultando di buon auspicio proprio nel periodo di lavorazione della pellicola quando iniziò a farsi largo la speranza che questo per la formazione azzurro sarebbe stato l’anno buono.