Dwayne Johnson: «Io e la mia famiglia abbiamo avuto il Covid, ora stiamo bene»

Anche The Rock positivo al Coronavirus. Dopo Tom Hanks con la moglie Rita Wilson, Antonio Banderas e Mel Gibson, anche Dwayne Johnson, ex wrestler, attore e produttore cinematografico statunitense ha rivelato con un lungo video sul suo profilo Instagram che anche lui e la sua famiglia sono stati colpiti dal virus e che ora ne sarebbero fuori. The Rock ha spiegato che lui, sua moglie Lauren Hashian e le loro due figlie più giovani, Tiana e Jasmine, sono risultate positive al Covid-19 ed hanno dovuto fronteggiare il virus nelle ultime due-tre settimane.

Johnson ha parlato di uno dei momenti «più impegnativi e difficili» che la sua famiglia abbia mai dovuto affrontare. Ma poi ha rassicurato: «Sono felice di dirvi che stiamo bene. Non siamo più contagiosi e, grazie a Dio, siamo sani». L'attore di "Jumanji" ha rivolto una serie di raccomandazioni alla responsabilità e al rispetto delle norme di sicurezza ai suoi tanti follower.

La star ha detto che le sue figlie hanno avuto solo un «piccolo mal di gola» i primi due giorni e si sono ripresi subito, ma per lui e sua moglie la cosa è stata diversa: «Abbiamo passato un brutto momento ma ce l'abbiamo fatta», ha detto, spiegando che il contagio sarebbero avvenuto atrraverso «parenti e amici molto stretti», che sono rimasti «devastati» alla notizia di averli contagiati.

The Rock ha aggiunto di essere sempre stato molto attento a rispettare distanziamento e misure preventive ma che adesso prenderà la cosa ancora più seriamente. L'attore, che si sta preparando a tornare sul set per interpretare Black Adam per la DC nel 2021, ha detto di non aver lavorato negli ultimi tempi. E di essersi dedicato ad una routine del benessere facendo tutto il possibile per rafforzare il sistema immunitario, compreso l'uso di antiossidanti e vitamine.



Ultimo aggiornamento: 11:26

