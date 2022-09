Timothée Chalamet e il consiglio prezioso da Leonardo Di Caprio: «Ecco cosa mi disse ai miei esordi»

Timothée Chalamet fa la storia e diventa il primo uomo a posare per la copertina di Vogue Uk. In 106 anni dalla fondazione della rivista, non era mai successo che la cover fosse dedicata a una figura maschile. La scelta dell'attore però è stata tutt'altro che casuale, come spiega il direttore del magazine di moda Edward Enninful.

«Vogue è uno spazio che celebra le donne – si legge nell'editoriale del numero di ottobre –. In questo momento storico gli uomini non hanno certo bisogno di più spazi, tuttavia c’è qualcosa che mi sembra nel migliore dei casi old-fashion, nel peggiore rétro, nel suddividere i generi in scatole così chiuse… La moda oggi è espressione di sé, è politica, è gioco, riguarda cosa ci fa stare bene». Da qui l'idea di scegliere Chalamet, un attore di soli 26 anni eppure già maturo, come dimostrano le ultime prove con Dune lo scorso anno e ora con Bones and All.

«Timothée ispira donne e uomini… Amato da adolescenti e da nonne. È un uomo che va bene per tutti – continua il direttore –. Riunisce l’energia di figure come James Dean e di Leonardo DiCaprio a vent’anni, ma con un approccio che smantella le vecchie nozioni di mascolinità». E proprio a DiCaprio Chalamet deve parte del proprio successo.

Come ricordato dallo stesso giovane attore, fu durante le riprese di «Don’t Look Up» che Leonardo gli diede uno dei consigli più preziosi per sopravvivere nello showbiz e non soccombere alla fama: «Niente droghe pesanti e niente film di supereroi». Consiglio accettato.