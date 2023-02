Tom Cruise atterra nel Sud Italia: possibile film tra Matera e Bari

Potrebbe girare un film tra i Sassi di Matera, in Basilicata. O almeno, questa è l'ipotesi che circola all'indomani del suo arrivo in Italia. Protagonista: Tom Cruise, che è atterrato la notte scorsa all'aeroporto di Bari-Palese. L'arrivo è avvenuto attorno all'1, tra il 26 e il 27 febbraio, con un jet privato, probabilmente arrivato dagli Stati Uniti. Per la stella di Hollywood è stata predisposta l'assistenza anche di una società di aviazione generale privata.

Subito dopo, Crusie è salito a bordo di un'autovettura e si è diretto verso una destinazione sconosciuta. Secondo alcune ipotesi, il protagonistia di Top Gun e Mission Impossible sarebbe in Puglia (ma qualcuno sostiene abbia raggiunto Matera) proprio per visionare il set di un prossimo film.