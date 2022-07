Tom Cruise cerca a casa a Londra: quanto è disposto a spendere

Tom Cruise cerca casa. Dopo la première del nuovo film «Top Gun: Maverick» e la partecipazione al Giubileo di Platino della regina e al torneo di Wimbledon, l'attore sembra determinato a risidere in pianta stabile a Londra. A una lussuosa camera d'albergo, la star di Hollywood preferirebbe una confortevole abitazione a Kensinghton, a pochi passi dalla residenza royal di Kensinghton Palace di William e Kate.

Proprio come il magnate della Virgin Richard Branson, la stilista Stella McCartney, Robbie Williams e la star di "Mr. Bean" Rowan Atkinson, anche Tom Cruise è rimasto affascinato dall'elegante quartiere e starebbe pensando di acquistare una nuova casa per un valore di circa 10 milioni di dollari.

«Tom ama il tempo piovoso, la gente, fare lunghe passeggiate in città» ha raccontato a Page Six una fonte. «Non ha mai avuto un posto da chiamare casa prima, non proprio, ma finalmente l'ha trovato a Londra». Prima di aggiungere: «Tom è innamorato di tutto ciò che riguarda il Regno Unito. Sua figlia vive qui [Isabella Cruise, adottata nel 1992 insieme a Nicole Kidman], ma la cosa più importante è che ha sviluppato una vera e propria cerchia di amici. Non l'ho mai visto così felice come qui»

La zona vicino a Kensington Palace Gardens addocchiata dall'attore, soprannominata "Billionaires Row" per gli illustri magnati che vi risiedono come i miliardari Roman Abramovich, Len Blavatnik e Lakshmi Mittal, sembra però fuori budget per Tom Cruise. Le ville infatti si aggirerebbero tutte attorno ai 35 milioni. Il divo tuttavia non ha intenzione di arrendersi, non ora che sembra avere finalmente trovato un posto da poter chiamare casa.