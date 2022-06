Tom Hanks, tremore alla mano alla prima australiana di Elvis: i fan in allarme per la salute della star

Un tremore alla mano di Tom Hanks scatena il panico dei fan della star di Hollywood. L’episodio è accaduto durante la promozione del film di Baz Luhrmann su Elvis, in cui Hanks interpreta il manager del cantante. Il regista di Sidney ha organizzato una prima australiana a Gold Coast non lontano da dove si sono svolte le riprese del film sulla vita dell'icona rock. Sul palco il 4 giugno l’attore di Forrest Gump si presenta in completo grigio e sorriso smagliante per fare il suo discorso. Un paio di battute e il pubblico è incantato come sempre. Ma rivedendo il video della serata, pubblicato dal Daily Mail, qualcosa non torna. Hanks tiene il microfono con la mano destra e ha la sinistra in tasca mentre si rivolge alla sala spiegando che «Non c'è posto migliore al mondo di Gold Coast per girare un film. Ho lavorato in Marocco, Los Angeles, New York, Seattle e Berlino. Nessuna di questi posti ha quello che c’è qui. Cos'è? Due parole. Nessuno ha Dan Murphy’s» ha detto, riferendosi alla catena di negozi di liquori.

Poche frasi, uno sketch per divertire i presenti, ma tra una battuta e l’altra, la mano destra dell’attore sembra tremare in più occasioni. Ad un certo punto pare sia costretto a controllare il microfono fermandolo con l’altra mano. Hanks continua a tessere le lodi della città e dei suoi abitanti che ormai pendono dalle sue labbra e non si accorgono di nulla. «Ci siamo divertiti moltissimo con tutti voi. La vostra sicurezza e gioia di vivere traspare nel nostro film» prosegue la star concludendo il discorso con un omaggio al cineasta australiano. Il piccolo incidente non sfugge però ai fan che sui social commentano con apprensione il video diventato presto virale. C’è chi si augura che sia stata solo l’adrenalina del momento e chi ricorda che l’attore, come lui stesso raccontò pubblicamente, è diabetico. Ma c’è anche chi pensa che possa essere Parkinson.