Topolino compie 90 anni: grande festa a Disneyland Paris con Neymar

L’indimenticabile, apparso per la prima volta il 18 novembre 1928, è pronto a festeggiare un compleanno unico nella magica cornice deion un programma di eventi speciali e tante sorprese. La Più Grande Festa di Topolino al Mondo attende gli ospiti per 90 giorni di puro divertimento (Ottobre, novembre e dicembre 2018).A dare il via a questi straordinari festeggiamenti, ci ha pensato l’attaccante del Paris Saint Germainche ha trascorso un’intera giornata nei Parchi Disney in compagnia della fidanzata ed un gruppo di amici tra attrazioni mozzafiato e fantastici spettacoli. In più in occasione di questi festeggiamenti una nuova attrazione aspetta tutti i visitatori: “Topolino e la sua Orschestra FilarMagica”: l’appuntamento è al Discoveryland Theater per scoprire questa nuovissima esperienza in 4D dove Topolino e Paperino trascineranno i visitatori in una fantastica avventura attraverso i classici Disney come Aladdin, La Sirenetta e Il Re Leone con effetti speciali e una musica che lascerà tutti a bocca aperta! Tutti pronti per festeggiare Topolino a Disneyland Paris?