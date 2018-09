«Tutti in piedi», tornano le anteprime del Mattino: clicca e vinci i biglietti

Martedì 11 Settembre 2018, 07:00

Passata l'estate, riprendono le anteprime cinematografiche con cui Il Mattino porta al cinema i lettori del suo sito. Il 12 giugno, ad esempio, toccherà a «Tutti in piedi», commedia francese di Franck Dubosc, anche protagonista. Jocelyn (Dubosc appunto) è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. Il gioco si fa complicato, però, quando Julie gli presenta sua sorella Florence (Alexandra Lamy) che, costretta su una sedia a rotelle a seguito di un incidente stradale, non ha perso la voglia di vivere a pieno e sembra abbattere qualsiasi barriera col suo irresistibile sorriso. È allora che, in bilico sull’esile filo di una insostenibile bugia, Jocelyn inventa una doppia vita: una in piedi e una sulla sedia a rotelle.Ottanta gli inviti a disposizione, ognuno per due persone, per un totale di 160 posti, a disposizione per i nostri lettori martedì 18 settembre: quaranta al cinema The Space di Napoli e altrettanti al cinema The Space di Salerno.Registrati, prima che gli inviti vadano esauriti, clicca QUI e vieni al cinema con Il Mattino.