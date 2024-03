Dopo ventotto anni, Paolo Virzì ha ripreso in mano «Ferie d'agosto» ed è tornato a Ventotene, l'isola che nel suo film più celebre aveva trasformato in una specie di laboratorio politico dell'Italia berlusconiana. Una nuova stagione è cominciata, molte cose sono cambiate da quei tempi di vacanze spartane, ma non le due famiglie che si fronteggiavano allora: i Molino sono sempre di sinistra, i Mazzalupi di destra. Due «tribù» di villeggianti, due Italie apparentemente inconciliabili. Toni dimessi contro musica a palla, tofu contro salsicce, mondo senza confini contro orgoglio italiano: in «Un altro ferragosto», da giovedì nelle sale in oltre 400 copie distribuito da 01 e prodotto da Lotus con Rai Cinema, lo scontro tra i due gruppi è frontale. Dice il regista: «Questa storia è molto emozionante per me, perché è un bilancio sul tempo che passa e non sempre ci rende più saggi, semmai più fragili e sperduti. Ed è anche una riflessione su come sono cambiato io, non a caso lo presento nel giorno in cui compio sessant'anni, non avrei mai pensato di arrivarci».

APPROFONDIMENTI Oscar 2024, tutto ciò che c'è da sapere: dove vederli in tv, date e orari La Grande Bellezza, Paolo Sorrentino festeggia su Instagram i 10 anni dalla vittoria dell'Oscar Paolo Taviani è morto, aveva 92 anni

Nel cast di mattatori orchestrati con raffinatezza dal regista, l'ex giornalista dell'Unità Sandro Molino, malato terminale (Silvio Orlando), torna nella casa di Ventotene con la compagna Cecilia (Laura Morante) e il figlio Altiero (Andrea Carpenzano), un imprenditore digitale di successo sposato con un fotomodello, che ha voluto radunare intorno al padre malandato i vecchi amici per regalargli un'ultima vacanza. Ma Sandro ha un unico pensiero, scrivere con l'aiuto del nipotino Tito una lettera a Ursula von der Leyen per salvaguardare la memoria storica dell'isola che è stata culla dell'antifascismo e della nuova Europa. Ventotene, intanto, è in fermento per il matrimonio di Sabrina Mazzalupi (Anna Ferrajoli Ravel) con il coatto palestrato Cesare (Vinicio Marchioni): l'ex ragazzina goffa di un tempo è diventata una stralunata influencer con milioni di follower e le sue nozze sono un evento che attira i mass media e anche misteriosi emissari del nuovo potere politico. Dei Mazzalupi, intervenuti in forze all'evento, solo la zia Marisa (Sabrina Ferilli) vede i pericoli di quell'unione e fa di tutto per ostacolarla. Al suo fianco, al posto dello scomparso Piero Natoli, un nuovo compagno, il sedicente ingegnere interpretato da Christian De Sica. «Piero avrebbe voluto girare subito il seguito di “Ferie d'agosto” e glielo avevo promesso» racconta Virzì, «il film è dedicato a lui, a Ennio Fantastichini e agli amici indimenticabili di quell'avventura».

Si ride e ci si commuove, in «Un altro ferragosto», sulla scia della commedia italiana dei tempi d'oro. «C'è un clima emotivo diverso, si parla di fragilità, di solitudine» continua il regista: «È un film sulla morte, non dobbiamo avere paura di questa parola, la morte fa parte della vita, ci sono lutti ma anche rinascite, amori che resistono, nuovi discorsi sulla genitorialità, insomma c'è speranza». «La speranza del mio personaggio è il nipotino Tito, l'unico che gli dà retta e che potrebbe raccogliere la sua eredità» sottolinea Silvio Orlando. «Non capisce, invece, il figlio Altiero, per il lavoro che si è scelto e la vita che fa lo considera un alieno».

E se Laura Morante interpreta una donna «che non si rassegna a essere ignorata dal compagno intellettuale ed elemosina continuamente attenzioni», Sabrina Ferilli regala alla sua Marisa un piglio forte e malinconico: «È una persona che crede nell'amore e, non avendo più il marito accanto, si appoggia a un uomo che le promette una vita migliore. Arriva sull'isola solo per salvare la nipote da un matrimonio sbagliato. Le donne del film non si danno mai per vinte, e questo è bello, sono piene di calore e di umanità». E gli uomini? Vinicio Marchioni: «Io interpreto quel tipo di maschio alfa ossessionato dalla forma fisica e de un certo tipo di estetica alla Ronaldo, un arrampicatore sociale, un arrogante presuntuoso, pessimo compagno e pessimo padre». Christian De Sica è l'ingegnere sui generis: «Cerca di darsi un tono, in realtà è un imbroglione, un ladro, un alcolista. Mi sono molto divertito a interpretarlo. Virzì è un grande maestro di recitazione, secondo solo a mio padre Vittorio». Anna Ferrajoli Ravel è una specie di Sibilla «inadeguata alla vita», Emanuela Fanelli «esprime il dolore di tutti i personaggi». Tutto sembra perduto, le ideologie morte. «Ma c'è un bambino di dieci anni appassionato alle storie di Sandro» commenta il regista: «Tito rappresenta il futuro e forse sarà lui il prossimo leader della sinistra».