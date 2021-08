Un bambino di Nola protagonista di un film Rai con Giuseppe Zeno

Sarà tra gli attori protagonisti del film “Un eroe piccolo piccolo” per Rai Tv in onda nel prossimo autunno con la regia di Umberto Marino insieme ai "colleghi" Giuseppe Zeno e Antonia Truppo. Si chiama Carlo Baroni ed è di Nola. La particolarità è che ha solo sei anni e già una “carriera” alle spalle: a 4 ha partecipato allo spot Bauli per la Tv e l’anno successivo al film con Fabio De Luigi “10 giorni con Babbo Natale”.

Carlo è figlio d’arte: Il 38enne papà Francesco (la mamma si chiama Paola ed è di Gragnano) ha lavorato per il mondo della pubblicità, con Enrico Montesano, ha avuto parti in fiction su Rai 1 e in alcuni film come “Benvenuto Presidente” con Claudio Bisio e “Ma cosa ci dice il cervello” con Remo Girone. Carlo è un bambino estroverso e socievole: frequenterà in autunno la seconda elementare, ama giocare a calcio e a scacchi e andare in bicicletta. Ha già qualche attore che cerca di copiare tipo Macaulay Culkin (il bimbo terribile di “Mamma ho perso l’aereo”) e gli piacerebbe diventare un comico. Il sogno di “eroe piccolo piccolo” può continuare.